الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس أركان الجيش الأمريكي: يتعين علينا إعداد أنفسنا لصراع طويل الأمد في غزة

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون

اعتبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، أن التوصل إلى حسم سريع للقتال في غزّة قد يساعد على تقليص فرص انضمام المدنيين إلى صفوف المقاومة الفلسطينية.

وأشار كبير المستشارين العسكريين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن هدف إسرائيل المُعلن من حملتها العسكرية في غزة أي التدمير الكامل لحركة حماس التي تدير القطاع، كان "أمرا كبيرا جدا".

وأضاف براون قائلا للصحفيين، في أول تصريحات مسهبة له عن الصراع المستمر منذ شهر قبل وصوله إلى اليابان اليوم الخميس "أعتقد أنه كلما طال أمد هذا الأمر، زادت الصعوبة". وعبّر عن ثقته في التزام إسرائيل بقوانين الحرب في غزة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأردف: "هناك فرصة أمام الجيش الإسرائيلي لتحسين تبريراته المعلنة لعلمياته"، وذكر أنه ناقش ذلك مع نظيره الإسرائيلي.

txt

بايدن: وقف إطلاق النار غير ممكن فى غزة

 

وبيّن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن "هناك مجالا للتحسين بناء على ما نراه... من بين ما تحدثت فيه معه (نظيره الإسرائيلي) كيفية إيضاح، ليس فقط من خلال المقاطع المصورة، ولكن أيضا حين يتحدثون عن الضربات، لماذا يضربون مواقع معينة، وتقديم سياق أوسع للضربة".

وردا على سؤال عن مدى خشيته من أن يتمخض تزايد عدد الشهداء الفلسطينيين عن دفع المدنيين للانضمام إلى صفوف المقاومة، قال براون "نعم، الأمر كذلك إلى حد كبير. وأعتقد أن هذا أمر يتعيّن علينا الانتباه له".

حسم الحرب سريعا يقلص فرص زيادة المقاومة

ومضى يقول: "لهذا السبب حين نتحدث عن الوقت: كلما تمكنت من بلوغ النقطة التي تتوقف فيها أعمال القتال أسرع، كلما تقلص حرص السكان المدنيين على التحول الآن إلى أعضاء لاحقين في حماس".

لكن براون لم يقترح مدة قصيرة معينة للحملة أو مدة معينة لاستمرار العملية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف أنه، تقريبا، "في كل صراع شاركت فيه طوال مسيرتي العسكرية... استغرق (الصراع) وقتا أطول قليلا مما تصور معظم الناس. لذا يتعين علينا إعداد أنفسنا لذلك".

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون انضمام المدنيين إلى صفوف المقاومة غز ة التدمير الكامل لحركة حماس قوانين الحرب

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

من ضمنها الصدمات العاطفية.. أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس