حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعلن البرنامج الانتخابي

بدأ المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الأشقاء في فلسطين.

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوسط القاهرة: بسم الاله الحق العدل الذى نعبده جميعا باسم مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.

وأضاف الشناوى، أن مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله، ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته واتصالاته.

باسم الوطن الخالد، رسالة السلام والمحبة لكل الشعوب المحبة للسلام، اسمحوا لى ان اتشرف ببدأ مؤتمر فريد زهران المرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية.

وتابع: تأتى الرياح كما شاءت سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر والسفن فى مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.

وأشار الشناوى، إلى أن العمل السياسى فى مصر يجب أن يمارس من خلال قنوات شرعية، تحترم القانون، وتعمل في إطار الدولة الوطنية، مشيرا الى انه اعتزازا بهويتنا المصرية، وبانتمائنا لأول دولة مركزية موحدة في التاريخ، نؤكد أننا جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة، التى تأسست على يد محمد على منذ 1805م، وتشكلت شخصيتها عبر العديد من المراحل، بدءا من كفاح عمر مكرم ورفاقه، وحتى ثورة 25 يناير 30 يونية، مرورا بثورة عرابي وثورة،19، وثورة،52، وغيرها من المحطات الهامة في تاريخ إعلاء الهوية المصرية ومحاربة التبعية والاستعمار.

وأعلن الشناوى، عن داعمهم وتؤيدهم لترشح فريد زهران كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومنخرطين فى حملة الترشح كشريك اساسي بهدف انشاء تيار سياسي قوى، متجانس فكريًا، مؤثر على الأرض، وفاعل في العملية السياسية، يعبر عما يحتاجه الوطن ويستحقه المواطنيين.

ولفت الشناوى، إلى أنه ينتمى سياسيا – لحزب العدل - أول حزب مصري نشأ بعد ثورة 25 يناير، أسسته مجموعة من مختلف فئات الشعب المصري، تعتز بهويتها المصرية، وتؤمن بقيم الحرية والعدل وتسعى لإقامة دولة ديمقراطية حديثة، قوية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.

وتابع: نحن نؤمن أننا قادرون معا أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون معا أن ننهض بالوطن وينهض بنا.

وبأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقًا فى يومه وفى غده.

نحن نؤمن بالديمقراطية طريقًا ومستقبلًا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات، ان الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن.

وذلك لن يتحقق الا ببرنامج حقيقي قابل للتطبيق وضعه اكثر من 80 مواطن مصري من حملة الدكتوراة والماجستير ليجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.

برنامج يحقق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ويغلق الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلًا.

برنامج يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه، ويصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، ويحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.

وقال إن البرنامج ينطلق من محاور ثلاثة اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة.

أما المحور الاقتصادى للبرنامج فيرتكز على ( نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون )

وأكد المتحدث الرسمي، أن رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران تقوم في الملف الاقتصادي على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.

وينطلق البرنامج السياسيى من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة ادارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى، حتى لو اختلفت طبعات رؤسائها الخمسة، والتى انتجت احتكار السلطة والثروة.