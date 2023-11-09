سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

قال متحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، في رسالة مسجلة إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين، وهما امرأة وفتى، لأسباب إنسانية وطبية.

وأضاف أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ حال توافرت الشروط الملائمة، ميدانيًا وأمنيًا.

ونشرت حسابات حماس مقطع فيديو للمحتجزين وهما يوجهان انتقادات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأنه سبب معاناتهم.

كان البيت الأبيض قد قال إن إسرائيل ستبدأ هدنًا لمدة أربع ساعات في شمال غزة اعتبارًا من اليوم الخميس من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال. ووصف ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن هذه الهدن نجمت عن مناقشات بين مسئولين أمريكيين وإسرائيليين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف كيربي أن عمليات وقف القتال ستسمح للناس بالابتعاد عن طريق الأذى وبإيصال المساعدات الإنسانية، كما يمكن استخدامها كوسيلة لإخراج الرهائن.

وأردف قائلًا "الإسرائيليون أبلغونا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق خلال فترة التوقف وأن هذه العملية ستبدأ اليوم".

وتابع "نتفهم أن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ وقفات لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة وستعلن موعدها قبله بثلاث ساعات".