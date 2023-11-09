"انهار عليه السور".. النيابة تُحقق في مصرع طالب أثناء حملة إزالة بالقليوبية

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعه في واقعه وفاة طالب سقط عليه سور أثناء تنفيذ حملة إزالة بالقليوبية وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث وتقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

ولقى الطالب مصرعه أثناء تنفيذ حملة إزالة بقرية كفر عابد بطوخ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع شاب بقرية كفر عابد التابعة للوحدة المحلية بكفر منصور، انتقل رجال المباحث وتبين مصرع طالب 15 عاما سقط عليه سور أثناء تنفيذ حملة إزالة أثناء نومه بجوار السور ولقي مصرعه في الحال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.