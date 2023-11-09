الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استغل غياب والدتها.. الإعدام شنقًا لعامل هتك عرض ابنته فى الإسكندرية

الإعدام
الإعدام

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباس، عاملًا بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بالتعدي وهتك عرض نجلته المجني عليها "ر.ح.م".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبوالروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

بلاغ بقيام عامل بهتك عرض نجلته

ترجع أحداث القضية رقم 13748 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام والدها بهتك عرضها.

التحريات: حجز والدتها داخل المستشفي

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه على إثر تعرض والدة المجني عليها "س.ج.ال" لوعكة صحية استدعت حجزها في المستشفي لفترة من الوقت، فانتقلت نجلتها المجني عليها "ر.ح.م"  14 سنة للإقامة رفقة والدها المتهم "ح.م.ص" عامل، فقام بالتعدي عليها عدة مرات وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج، حتي غادرت والدتها المستشفى، فعادت للإقامة مع والدتها وأبلغتها بقيام والدها بالتعدي عليها كرهًا عنها.

فقامت بتحرير محضر وبعرض الواقعة على النيابة، قررت إحالته المتهم  إلى جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.

الإعدام شنقا بالاسكندرية هتك عرض لعامل نجلتة الرمل أول

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