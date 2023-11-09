القاهرة الإخبارية: حدث أمنى على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس

أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بوقوع حدث أمني على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس، وذلك من خلال نبأ عاجل.

كان قد دعا وزراء الخارجية العرب، السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وتقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما دعا وزراء خارجية العرب، إلى تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك العاجل نحو المجتمع الدولي ومجلس الأمن؛ للمطالبة بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية، مطالبين بتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بوقف الحرب ودعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئوليته، معلنين رفضهم أية خطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وأدان وزراء خارجية العرب، الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، رافضين إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأية أراض فلسطينية أخرى، داعين إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.