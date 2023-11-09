الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالسند يمامة: إصلاح التعليم فى مصر على رأس أولويات برنامجى الانتخابى

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، خلال عرض برنامجه الانتخابي لحزب الوفد، إن إصلاح التعليم في مصر على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أنه لا حياة بدون تعليم: "وأذكر ما كتبه طه حسين بعنوان مستقبل الثقافة في مصر، ذكر خلاله أن التعليم ركن من أركان الحياة الديمقراطية الصحيحة، وركن من أركان الحياة الاجتماعية".

وأضاف المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة أن الدستور الحالي ينص على تخصيص نسبة 4%‎‎ من صافي الدخل القومي للتعليم، وهذه النسبة لا تكفي لتطوير العملية التعليمية.

ولفت “يمامة” إلى أن حكومة الوفد عام  1950، كانت تخصص أكثر من 20‎%‎ من الميزانية للتعليم، مؤكدًا أن المحور الأول من برنامجه الانتخابي الخاص بالتعليم يهدف إلى إصلاح التعليم وعودة مصر إلى دورها الريادي، مشيرًا إلى أنه لا بد من الاستفادة من التجربة الأمريكية تحت شعار "أمة في خطر"، والذي اعتمدت خطته على تشكيل لجنة من 18 عضوًا مختارين من ذوي المؤهلات العالية من التعليم، استغرق عملها 18 شهرًا، مؤكدًا ضرورة إنشاء لجنة قومية متخصصة لإصلاح التعليم في مصر بميزانية كافية.

عبد السند يمامة المرشح الرئاسي حزب الوفد الدستور حكومة الوفد

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