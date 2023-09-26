الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المهندسين: تصريحات الرئيس حول إصلاح التعليم لها كل التقدير

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص جودة التعليم والتنافسية، لها كل التقدير وتؤكد صحة نهج نقابة المهندسين بخصوص ملف التعليم الهندسي، إذ تضع الجودة على رأس أولويات إصلاح هذا الملف، لأنه السبيل الوحيد لارتقاء المهنة وإصلاح أوضاع المهندسين.

حيث تحدث الرئيس ضمن جلسة "حكاية وطن" خلال فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر اليوم، حول أهمية تحقيق التوازن بين تخصصات التعليم واحتياجات سوق العمل، كما شدد سيادته  على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وأن تكون التخصصات المتوفرة بالجامعات المصرية مغذية لمتطلبات سوق العمل، ليكون مسار التعليم بالجامعات متوافقًا مع متطلبات سوق العمل للقضاء على البطالة وإتاحة فرص عمل حقيقية.

النبراوي يدعو المؤسسات المختصة لاجتماع لبحث سُبل المُضي قدمًا في إصلاح التعليم الهندسي في مصر
 

وبدوره علق النبراوي: "في هذا الإطار، أرى أنه لا بد أن تكون هذه الملاحظات الجادة على رأس أولويات مؤسسات الدولة المختصة".

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ودعا نقيب المهندسين لاجتماع عاجل يضم المؤسسات المختصة والأطراف المهتمة بهذا الملف وعلى رأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ونقيب المهندسين؛ لبحث سبل العمل والمُضي قدمًا في إصلاح هذا الملف، وضبط أعداد الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وشدد على أن هذه الدعوة تأتي انطلاقًا من مسئوليتنا في هذه القضية، وإدراكًا أن جودة التعليم وإصلاحه تستهدف القضاء على صفوف البطالة، فضلًا عن كونه هدفًا قوميًا لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل، وتحقيق تطلعات الدولة المصرية فى مواكبة التطور العصري، وتنفيذ خطط مصر التنموية.

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السيسي حكاية وطن جامعات مصر

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