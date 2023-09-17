"النبراوى" يسلم شهادات اجتياز دورة معمل سيمنس بالنقابة العامة للمهندسين

قام المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بتسليم شهادات إتمام دورة Basic Controllers SIMATIC S7-1200 على المتدربين، والتي تعد الدورة الثانية من هذا البرنامج التدريبي، وعُقدت في الفترة من 20 مايو إلى 3 يونيو الماضي بمعمل سيمنس بمقر النقابة العامة، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد سليمان اليماني- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية رئيس لجنة المعامل الهندسية، والمهندس كريم علاء الدين- أمين شعبة الهندسة الكهربائية مقرر لجنة المعامل، وأعضاء من لجنة المعامل الهندسية.

ملف التدريب يأتى على رأس اهتمامات النقابة

عقب تسليم الشهادات للمتدربين، شدد نقيب المهندسين على أن ملف التدريب يأتي على رأس اهتمامات النقابة، كونه يسهم في إعداد المهندسين لسوق العمل، منوهًا أن النقابة تسعى إلى توفير الدورات التدريبية في كافة المجالات الهندسية لتأهيل المهندسين والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لهم، وإكسابهم المهارات العملية، ورفع كفاءتهم لمواكبة تطورات سوق العمل الهندسية.

دبلومة لمهندسى الكهرباء من خلال كورسات تدريبية

فيما أوضح الدكتور مهندس محمد اليماني، أن لجنة المعامل الهندسية تعمل على إعداد دبلومة لمهندسي الكهرباء من خلال كورسات تدريبية في المعامل الموجودة بالنقابة، بهدف تأهيلهم للحياة العملية، ومواكبة متطلبات سوق العمل، والاطلاع على كل تطور تكنولوجي وهندسي، والسعي للتوسع في إنشاء معامل هندسية للتدريب في بعض النقابات الفرعية.

من جانبه، أكد المهندس كريم علاء الدين - مقرر لجنة المعامل- أن النقابة تدعم دائمًا شباب المهندسين من خلال تقديم خدمة تدريبية على أعلى المستويات حتى يكون المهندس على درجة عالية من الجودة ويستطيع مواجهة ومتطلبات سوق العمل.

فيما أعلن نقيب المهندسين عن استعداد النقابة لتقديم الدعم الفني والهندسي في إزالة آثار الإعصار في ليبيا من خسائر عمرانية كبيرة، وتدمير البنية التحتية التي ألحقها بمناطق واسعة من الجمهورية الليبية، وأن النقابة تضع كل خبراتها واستشاراتها لمساندة المهندسين الليبيين في مواجهة آثار الإعصار