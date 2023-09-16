نقابة المهندسين: تنسيق مع جهات ليبية لتقديم الدعم للمناطق المدمرة جراء الإعصار

تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بأحرّ التعازي في ضحايا الإعصار المُدمر الذي اجتاح عددًا من مدن دولة ليبيا الشقيقة، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، وذلك خلال خطاب وجهه إلى الأستاذ الدكتور مهندس عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، والمهندس عبدالسلام عمار رئيس النقابة العامة للمهن الهندسية بدولة ليبيا، معربًا خلاله عن تضامن نقابة المهندسين المصرية مع الأشقاء في ليبيا.

وقال النبراوي: "أؤكد أننا على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والهندسي في إزالة آثار الإعصار من خسائر عمرانية كبيرة، وتدمير البنية التحتية التي ألحقها بمناطق واسعة من الجمهورية الليبية".

نقابة المهندسين تضع كل خبراتها واستشاراتها لمساندة المهندسين الليبيين في مواجهة آثار الإعصار

وأضاف نقيب المهندسين: "أود التأكيد أن نقابة المهندسين تضع كل خبراتها واستشاراتها لمساندة المهندسين الليبيين في مواجهة آثار الإعصار، ونحن على استعداد لتشكيل لجان فنية من مهندسي مصر ذوي الخبرات؛ لتقديم الدعم الفني والهندسي والتدخل السريع للعمل والزيارة الميدانية للمناطق المتضررة، والوقوف على حالتها، والمساهمة في إعادة بناء وإصلاح المدن المنكوبة".

وختم نقيب المهندسين خطابه قائلًا: "نؤكد أننا على يقين بأن الشعب الليبي الصلب سيتجاوز هذه المحنة، ونعرب عن تطلعنا للتنسيق والتعاون الفوري لمواجهة هذه الكارثة".

وكان قد وجه الرئيس السيسي بتقديم جميع أوجه الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

وكانت قد أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقمًا للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف الإعصار المدمر في ليبيا.