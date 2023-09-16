السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة المهندسين: تنسيق مع جهات ليبية لتقديم الدعم للمناطق المدمرة جراء الإعصار

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بأحرّ التعازي في ضحايا الإعصار المُدمر الذي اجتاح عددًا من مدن دولة ليبيا الشقيقة، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، وذلك خلال خطاب وجهه إلى الأستاذ الدكتور مهندس عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، والمهندس عبدالسلام عمار رئيس النقابة العامة للمهن الهندسية بدولة ليبيا، معربًا خلاله عن تضامن نقابة المهندسين المصرية مع الأشقاء في ليبيا.

وقال النبراوي: "أؤكد أننا على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والهندسي في إزالة آثار الإعصار من خسائر عمرانية كبيرة، وتدمير البنية التحتية التي ألحقها بمناطق واسعة من الجمهورية الليبية".

نقابة المهندسين تضع كل خبراتها واستشاراتها لمساندة المهندسين الليبيين في مواجهة آثار الإعصار

وأضاف نقيب المهندسين: "أود التأكيد أن نقابة المهندسين تضع كل خبراتها واستشاراتها لمساندة المهندسين الليبيين في مواجهة آثار الإعصار، ونحن على استعداد لتشكيل لجان فنية من مهندسي مصر ذوي الخبرات؛ لتقديم الدعم الفني والهندسي والتدخل السريع للعمل والزيارة الميدانية للمناطق المتضررة، والوقوف على حالتها، والمساهمة في إعادة بناء وإصلاح المدن المنكوبة".

وختم نقيب المهندسين خطابه قائلًا: "نؤكد أننا على يقين بأن الشعب الليبي الصلب سيتجاوز هذه المحنة، ونعرب عن تطلعنا للتنسيق والتعاون الفوري لمواجهة هذه الكارثة".

وكان قد وجه الرئيس السيسي بتقديم جميع أوجه الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

وكانت قد أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقمًا للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف الإعصار المدمر في ليبيا.

المهندسين العرب دولة ليبيا الإعصار الم دمر الدعم الفني البنية التحتية

مواد متعلقة

المايسترو سليم سحاب يحيى احتفالية "الصحفيين" بمئوية سيد درويش غدًا

"المحامين" تكشف موعد زيادة معاشات الأعضاء إلى 4 آلاف جنيه

السبت.. انطلاق الدورة 57 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو

اليوم.. الحوار الوطنى يناقش دمج وحوكمة الأحزاب السياسية

الأكثر قراءة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات