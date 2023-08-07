النبراوي: أعضاء هيئة المكتب السابقة لم يستقيلوا رسميا.. وسأطرح إسقاط عضويتهم بسبب التغيب

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه لم يقدم أي عضو من أعضاء هيئة المكتب السابقة باستقالته بشكل رسمي رغم التصريحات الإعلامية، موضحا أنهم أيضا لا يحضروا اجتماعات المجلس الأعلى للنقابة التي يتم عقدها بشكل دوري إلا الأمين المساعد السابق.

وأضاف النبراوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": الوضع غير جيد لأن تجميد العضوية دون استقالة وتصعيد بديل لهم يضيع أصوات الجمعية العمومية.. كما أن أحد من مستحقي التصعيد لعضوية مجلس النقابة هاتف أحد أعضاء هيئة المكتب السابقة يستفهم منه عن موقفه من الاستقالة فرد عليه بأنه لم يقدمها.

وأوضح: سوف أعرض على اجتماع مجلس النقابة الأعلى تطبيق المادة 30 من قانون النقابة، التي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متوالية أو 5 مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.

وسبق أن أعلن كلا من المهندس حسام رزق والمهندس إيهاب خضر، وكيلي مجلس النقابة السابقين استقالتهم من عضوية المجلس الأعلى أيضا بعد استقالة هيئة المكتب لحل الأزمة داخل النقابة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير النقل الفريق كامل الوزير.