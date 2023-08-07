الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النبراوي: أعضاء هيئة المكتب السابقة لم يستقيلوا رسميا.. وسأطرح إسقاط عضويتهم بسبب التغيب

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه لم يقدم أي عضو من أعضاء هيئة المكتب السابقة باستقالته بشكل رسمي رغم التصريحات الإعلامية، موضحا أنهم أيضا لا يحضروا اجتماعات المجلس الأعلى للنقابة التي يتم عقدها بشكل دوري إلا الأمين المساعد السابق.

وأضاف النبراوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": الوضع غير جيد لأن تجميد العضوية دون استقالة وتصعيد بديل لهم يضيع أصوات الجمعية العمومية.. كما أن أحد من مستحقي التصعيد لعضوية مجلس النقابة هاتف أحد أعضاء هيئة المكتب السابقة يستفهم منه عن موقفه من الاستقالة فرد عليه بأنه لم يقدمها.

وأوضح: سوف أعرض على اجتماع مجلس النقابة الأعلى تطبيق المادة 30 من قانون النقابة، التي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متوالية أو 5 مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.

وسبق أن أعلن كلا من المهندس حسام رزق والمهندس إيهاب خضر، وكيلي مجلس النقابة السابقين استقالتهم من عضوية المجلس الأعلى أيضا بعد استقالة هيئة المكتب لحل الأزمة داخل النقابة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير النقل الفريق كامل الوزير.

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المجلس الأعلى للنقابة الأمين المساعد الدستور
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصر تعزى سلوفينيا فى ضحايا الفيضانات

العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية