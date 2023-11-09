الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالسند يمامة يضع 4 محاور اقتصادية فى برنامجه الانتخابى

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

استعرض المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رؤيته عن الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد يعاني أزمات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وكذلك بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى ٨٥٪، والمواطنون يعيشون في حالة من الإرهاق.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بمقر حزب الوفد لإعلان برنامجه الانتخابي: من هذا المنطلق كلف مجموعة من الاقتصاديين القوميين، ووضعت 4 محاور وهى "الوضع الاقتصادي، الخروج من الأزمة، والاستثمار العام والخاص، والإصلاح المالي وعجز الموازنة والدين العام".

وتابع: نحن أمام فرصة للتغيير، خاصة في ظل عدم قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة الحالية التي نعيشها، مؤكدًا أن مصر تمتلك اقتصادًا كبيرًا، ولكن ريعي وليس اقتصاديًا أو إنتاجيًا.

عبد السند يمامة حزب الوفد الاصلاح الاقتصادي مؤتمر صحفي عجز الموازنة الاستثمار العام والخاص

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