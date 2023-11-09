الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالسند يمامة يعقد أول مؤتمراته الانتخابية.. والمرشح الرئاسى يطالب بتعديل الدستور

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

انطلق، منذ قليل، المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في إطار حملته بانتخابات الرئاسة، بالتزامن مع أول أيام من فتح باب الدعاية الانتخابية رسميًا.

وقال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إن النصوص الدستورية لم تمنح مجلس الشيوخ اختصاصًا تشريعيًا، واختزل اختصاصه في أخذ الرأى في غير التشريع.

وأضاف "يمامة"، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بمقر حزب الوفد؛ لإعلان برنامجه الانتخابي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، أن السلطة التشريعية اختصاصها الأساسي التشريع ومراقبة الحكومة ومراقبة الميزانية.

وتابع: "لذا نطالب بضرورة تعادل الاختصاصات التشريعية لكل المجلسين، ونرجو ضرورة تعديل دستورى يجعل مجلس الشيوخ شريكًا أساسيًا مع مجلس النواب في إصدار التشريعات".

“الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات الرئاسة

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب؛ من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى "رمز النجمة"، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران "رمز الشمس"، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة "رمز النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر "رمز السلم".

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