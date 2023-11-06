الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الخميس.. مؤتمر صحفى لعبدالسند يمامة لعرض برنامجه الانتخابى

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، عن عقد مؤتمر صحفي لها، الخميس المقبل، بمقر الحزب الرئيسي بشارع بولس حنا بالدقي الساعه الثانية بعد الظهر.

ويتضمن المؤتمر أول خطاب انتخابي وعرض البرنامج الانتخابي بالكامل لـ«يمامة» تزامنًا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية طبقًا للجدول الزمنى الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات

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عبدالسند يمامة: الترشح للرئاسة يمثل عودة حزب الوفد للحياة السياسية

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الهيئة الوطنية تبحث مشاركة أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية في انتخابات الرئاسة

كما قرر المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تخصيص مؤتمره الانتخابي الأول الذي يُعقد بالدقهلية الجمعة المقبل لنصرة غزة، مؤكدًا أن المؤتمر يتزامن مع القمة العربية الطارئة التي تُعقد في اليوم التالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعلن يمامة عن أن خطابه سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بغزة لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض. 

وناشد يمامة المجتمع الدولي والضمير الإنساني أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة وما يحدث من غض الطرف عن أكبر جريمة تُرتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس، وطالب رئيس حزب الوفد القادة العرب بوقفة حاسمة ضد هذه الهمجية الصهيونية التي تُمارس أمام أعين العالم.

رئيس حزب الوفد للمرشح الرئاسي مؤتمر صحفي الدعاية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الصحفيين والإعلاميين

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