بدء الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الطارئة بالرياض على مستوى وزراء الخارجية

بدأ وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، اجتماعهم للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها السبت المقبل بالرياض، بناءً على طلب فلسطين والسعودية.

ويبحث الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح، إن الاجتماع مخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف زكي أن مشروع القرار الذي سيصدر في ختام القمة سيعبر عن الموقف العربي الجماعي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وكيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه.

مخيم جنين

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، عن استشهاد الشاب أيهم محمد العامر (23 عامًا)، من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد أيسر العامر.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد ستة مواطنين آخرين، لم تُعرف هوياتهم بعد، عدد منهم متأثرًا بجروحه الحرجة، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

مواجهات عنيفة اندلعت في المكان

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلت قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وقال مراسل "وفا" إن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة 13 آخرين على الأقل، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

جمعية الهلال الأحمر

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.