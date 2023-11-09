الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تعاقب ضابطًا مسلحًا فر من طفل فلسطينى يحمل سكينًا

هروب جنود الاحتلال
هروب جنود الاحتلال من اطفال الحجارة فى فلسطين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، عن معاقبة أحد عناصرها بعد أن فر من موقعه عند تعرض جندية في حرس الحدود للطعن في القدس، الإثنين.

وبحسب بيان الشرطة، فإن الضابط- الذي لم يذكر اسمه- "ترك موقعه وتصرف بشكل مخالف تمامًا للأوامر والتعليمات وقت الهجوم".

وأضاف: "تم نقل الضابط بعد أن كشف التحقيق عن وجود فشل تأديبي وتشغيلي خطير، في الظروف المحيطة بمقتل الجندية في حرس الحدود روز إليشيفا لوبين (20 عامًا)".

وتعرضت لوبين للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت عن إصابة المجندة، وفي وقت لاحق أعلنت وفاتها متأثرة بجروحها.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دفنت لوبين الخميس في مقبرة بالقدس.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، الإثنين: وصل شاب مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية. قام حرس الحدود بتحييده بإطلاق النار.

وأضافت: منفذ عملية الطعن شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، وهو من حي العيساوية في القدس الشرقية.

الشرطة الإسرائيلية القدس فشل تأديبي حرس الحدود روز إليشيفا لوبين باب العامود

مواد متعلقة

أكثر من 100 موظف فى الكونجرس الأمريكى يطالبون إدارة بايدن بوقف الحرب

عاجل.. بالقنابل المضيئة.. آلة الحرب الإسرائيلية تجدد قصفها على مختف مناطق قطاع غزة

الخارجية الروسية: كييف لن تدخل الاتحاد الأوروبى دون حل خلافاتها مع وارسو

عاجل.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلى يداهم كهفًا لجأت إليه عائلة عقب تهجيرها قسرًا

إعلام إسرائيلى: إصابتان بإطلاق نار صوب مركبة مستوطنين غرب نابلس

مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة فى جنوب ميانمار

عاجل.. استشهاد 30 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالى غزة

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

إسرائيل تعاقب ضابطًا مسلحًا فر من طفل فلسطينى يحمل سكينًا

بعد أزمته الأخيرة.. مصير أفلام بيومي فؤاد

والدة الطفل المعجزة بدمياط: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمستقبل نجلي

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك علي بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس