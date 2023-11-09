حملة المرشح عبدالفتاح السيسى: مرشحنا يُعطى أولوية للتمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: إن مرشحنا الرئاسي يعطي أولوية للتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، ولم تشهد المرأة تمكيناً في أي وقت بقدر ما حدث في عهد الرئيس السيسي، وهذه رؤية إنسانية واجتماعية وعلمية، لأن 50% من طاقة المجتمع تكون نشطة بتمكين المرأة.

وأضاف أن "أول زيارة خارجية للحملة كانت للمجلس القومي للمرأة، وهذه رسالة سياسية أن المرأة في صلب وقلب اهتمامات مرشحنا، والدستور المصري والقوانين المصرية مكنت المرأة في البرلمان والمجالس المحلية قريبًا، والمناصب العليا، وكل مكان تتواجد فيه المرأة، والقادم للمرأة أفضل على كل المستويات، وهناك تمكين اقتصادي للأسرة".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي تعهد أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة، وعندما سُئل عن رغبة البعض في تعيين وزير للمرأة، فقال "أنا وزير المرأة، ويا بخت المرأة المصرية بمرشحنا الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح فوزي أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عابر للأحزاب، ووفر مساحة واسعة وأرضية كبيرة جدًا للوقوف عليها، وكل مواطن سيجد في الرئيس السيسي شيئًا يرضيه، ويتناسب مع طموحاته.

وأضاف: "نأمل من كل الحملات المنافسة أن تقوم بنفس الفعل بترشيد الإنفاق على الدعاية مقابل مساعدة الأشقاء في غزة، ولكن في النهاية هم أحرار في ذلك.. ونأمل من الأحزاب الداعمة أن توجه جهدها لأهالينا في غزة".