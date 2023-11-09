حضور إعلامى كبير فى ثانى مؤتمرات حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى الانتخابية

يشهد المؤتمر الثاني لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية، حضورًا إعلاميًا كبيرًا، لتغطية فعالية الحملة، اليوم.

تعقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، بمقر الحملة الرسمية للحملة؛ مؤتمرها الصحفى الثاني للبدء في حملة الدعاية الانتخابية للمرشح، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).