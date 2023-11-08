بالأسماء والرموز.. حملة عبدالفتاح السيسى تنشر القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

في السياق، نشر الحساب الرسمي لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، علي «فيسبوك»، القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

والقائمة النهائية هي:

•المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة).

•المرشح محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز شمس).

•المرشح عبدالسند حسن محمد يمامه وشهرته عبدالسند يمامه (رمز نخلة).

•المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر (رمز سلم).

ومن المقرر أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من غد الخميس لمدة شهر، علي أن تجري الانتخابات في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، بينما تجري في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.