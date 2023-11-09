الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" تحدد مقار اللجان العامة بالاستحقاق الرئاسى 2024

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 29 لسنة 2023، بتحديد مقار اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية 2024.

 قائمة مرشحى الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية.

ونشرت الهيئة قرارها الذي حمل رقم 28 لسنة 2023 في جريدتي "الأخبار" و"الجمهورية"، حيث نص في مادته الأولى: "تُحدد القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في الخارج والمقرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبر المقبل، حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر".

وجاءت القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية كالتالي:

- رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي. 

- رمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران.

- رمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة.

- رمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر. 

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي مقار اللجان العامة الانتخابات الرئاسية

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