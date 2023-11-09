الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "الجيل": سنهتم بتوعية الناخبين خلال فترة الدعاية الانتخابية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن حزبه يهتم اهتمامًا كبيرًا في توعية الناخبين والإجابة لهم عن سؤال يطرح بقوة هذه الأيام: "لماذا يجب علينا جميعًا المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن نذهب فرادى وجماعات إلى صناديق الاقتراع؟" لكي نختار المرشح الذي نثق فيه لقيادة أمور البلاد لمدة 6 سنوات قادمة تنتهي في عام 2030".

وشدد الشهابي، على أهمية الجانب التوعوي للمواطن المصري، لافتًا إلى أنه سيوضح للمواطن أهمية منصب رئيس الجمهورية في الدستور المصري الذي يجعل منه رئيسًا للدولة وحكمًا بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعيه بالإضافة إلى رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. 

وأشار الشهابي، في بيان له، إلى أنه بجانب ذلك فإن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية الان وهى تحديات خطيرة تتطلب التدقيق فى اختيار من يقود الوطن فى هذه المرحلة ولديه القدرة على قيادة البلاد والتغلب على كل التحديات لذلك كله ولمواجهة التحديات التى تواجه الأمن القومى للبلاد.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن حزبه اختار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيسا البلاد فى الفترة من 2024 إلى 2030  موضحًا أنه بحكم مؤهلات العملية والعملية وحصوله على ماجستير من أكاديمية ناصر العسكرية ثم زمالة كلية الحرب العليا أى دكتوراة في العلوم العسكرية وإدارة الأزمات بجانب شغله مناصب عليا فى القوات المسلحة من مدير المخابرات الحربية ووزير الدفاع ثم الخبرات التي اكتسبها من خلال رئاسته الجمهورية فإن حزب "الجيل" يرى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، هو المرشح القادر على قيادة مصر والأمة العربية وهي تواجه تحديات وجودية تهدد الأمن القومي للبلاد.

ولفت إلى أن قيادة الرئيس السيسي، لمصر فى الفترة الأخيرة منذ اندلاع العدوان الوحشي على أهلنا في قطاع غزة واستطاعته مواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية برفض مخطط التهجير القسري لأهل غزة ودفعهم للهرب من جحيم الغارات الوحشية الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي نحو سيناء.

وأشار الشهابي إلى نجاح الرئيس السيسي، في إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.

الدعاية الانتخابية حزب الجيل ناجي الشهابي الانتخابات الرئاسية 2024 المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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