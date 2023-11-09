الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكليف المهندس عبدالصبور الراوي بتسيير أعمال شركة مياه الشرب فى أسوان

المهندس عبدالصبور
المهندس عبدالصبور

قررت الجمعية العامة لشركة المياه والشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان تكليف المهندس عبدالصبور الراوي عبدالرحيم إسماعيل بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدءًا من أول شهر نوفمبر 2023.

تفقّد المرحلة الثانية من مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل 

وفى سياق آخر، كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد تفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل، بطول 374 مترا وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 75%، ويضم 5 قطاعات يتم نهوها مرحليًا.

جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية، بكافة قطاعات العمل العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ورافق محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضًا مسئولي الجهات المعنية.

 التأكيد على وضع الحلول السريعة للمعوقات لرفع معدلات الأداء

وعقب استماعه لشرح تفصيلي من مهندسي المشروع، وخلال جولته التفقدية، شدد اللواء أشرف عطية على زيادة وتيرة العمل بهذا المشروع الحيوي، مع تذليل كافة المعوقات ووضع الحلول السريعة لها لرفع معدلات الأداء والوصول للمستوى الجمالي، الذى سيسهم فى إحداث نقلة حضارية لمناطق حي شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

وأشاد محافظ أسوان بدعم وزارة الموارد المائية والري، بقيادة الدكتور هانى سويلم، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام الذى يصل طوله إلى 2530 مترا، وبتكلفة 365 مليون جنيه. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 380 مترا، ومن المقرر نهوه بشكل كامل فى ديسمبر 2024.

 وأوضح "عطية" أن المنطقة تحولت لبانوراما جمالية تضاف إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات، وبالتالي خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة، باستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة، واستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم.

وحرص المحافظ فى جولته على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، الذين أشادوا بتنفيذ مشروع مصرف السيل، ومساهمته فى تطوير وتجميل المنطقة بالشكل المطلوب.

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان الجمعية العمومية لشركة مياة الشرب المهندس عبد الصبور الراوي تعيين مهندس جديد لتيسير أعمال شركة المياه تعين مدير جديد لشركة المياه في أسوان

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