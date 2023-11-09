فحص 90 مريضا في قوافل طبية مجانية بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم استهدفت توقيع الكشف الطبي على (90) مريضا من غير القادرين بقرى مشرف وفيشا الصغرى وتلوانة مركز الباجور، وقرية سبك الاحد مركز منوف، وقرية ميت فارس مركز قويسنا.

وقال محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إنه تم الكشف الطبي على 90 مريضا من المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.