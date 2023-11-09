الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعود للتسعينيات.. طرح "شبيه" بأشهر سترة للأميرة ديانا مقابل 400 دولار

طرح شبيه
طرح "شبيه

نشرت إحدى الشركات الخاصة بالملابس الرياضية سترة شبيه بتلك التي ارتدتها الأميرة ديانا ديانا من نفس الطراز فيلادلفيا إيجلز، في فترة التسعينيات.

ووفقًا لموقع “الديلي ميل” البريطاني، من المقرر أن يتم بيع هذا التيشيرت بمبلغ 400 دولار فقط، حيث تم إرفاق كلمات مع الصورة تقول: "عودة الملوك غدًا" إلى جانب الرموز التعبيرية للتاج والقلب الأخضر والنسر. 

وظهرت ديانا التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997، بالسترة عدة مرات، بما في ذلك أثناء رحلة المدرسة مع ابنيها الأمير ويليام والأمير هاري.

لقد أعطاها لها الإحصائي والمذيع الراحل إيجلز جاك إدلشتاين، التقيا في جنازة أميرة موناكو غريس - غريس كيلي سابقًا - عام 1982.

وقال حارسها الشخصي السابق، كين وارف، في أكتوبر الماضي، لمجلة People: "أحبت ديانا أن تكون مختلفة، وكان هذا هو أسلوبها، لقد أظهرت للجمهور وأطفالها نوعًا ما أنها كانت أمًا عادية بأسلوب يحبه الناس". 

ومن المتوقع أن تكون السترة متاحة للشراء عبر Mitchell & Ness وFanatics، بينما أكد فريق Eagles أنها ستكون متاحة أيضًا في متاجر الفريق الاحترافية، وسوف تعود العائدات بالنفع على مؤسسة إيجلز للتوحد.

السترة ليست السلعة الوحيدة من التسعينيات التي تعود هذا العام، حيث أعاد فريق النسور قمصان كيلي جرين المفضلة لديهم.

يذكر أنه في أغسطس الماضي تم فتح مزاد على سترة الأميرة ديانا نفسها المختلفة عن السابق ذكرها  مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار "سوثبي" في نيويورك، حيث تتميز بأسلوب فريد، حيث اشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو 1981، بعد وقت قصير من خطبتها على الأمير تشارلز، الملك حاليا.

الاميرة ديانا الملابس الرياضية الشهيرة الأمير ويليام تايلور سويفت سيزور تايلور سويفت جيسون كيلسي

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