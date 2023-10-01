لماذا رفض الملك تشارلز محاكمة خادم الأميرة ديانا؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجود قلق حكومي كبير داخل بريطانيا بشأن محاكمة كبير خدم الأميرة ديانا بول بوريل بعد مزاعم سرقته لممتلكاتها، حيث عبر الملك تشارلز الثالث عن مخاوف ملكية بشأن هذه المحاكمة ورفض إجراءات محاكمة خادم الأميرة الراحلة من خلال وثيقة سرية مسربة من وايتهول.

مخاوف ملكية من إفشاء أسرار الأميرة ديانا

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تمت محاكمة بوريل في عام 2002 بتهم سرقة تتعلق بـ 310 قطعة بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني كانت مملوكة لأميرة ويلز الراحلة.

وتابعت أن محاكمة أولد بيلي انهارت بعد أن تذكرت الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، أن بوريل أخبرها أنه يحتفظ ببعض ممتلكات ديانا، ولكن يبدو أن قرار الملكة الراحلة آنذاك كان مدفوع بمخاوف نجلها تشارلز آنذاك، حيث أكد أمير ويلز أن مثل هذه المحاكمة قد تكشف عن أسرار والحياة الخاصة للأميرة ديانا وهو أمر لا ترغب به العائلة المالكة، كما أنه المحاكمة قد تستدعي نجليه الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري للإدلاء بالشهادة وهو أمر قد يكون مزعج للغاية لطفلين يعانيان من فقدان والدتهما بهذه الطريقة المأساوية.

وفي وقت سابق من هذا العام، اعترف هاري بأنه وصف بوريل بأنه "ذو وجهين" وكان "يبحث عن الاهتمام والمصلحة الذاتية".

وفي إفادة شاهد أمام محاكمة المحكمة العليا بشأن القرصنة، اعترف دوق ساسكس أنه بعد انهيار القضية عام 2002، أراد ويليام مقابلة بوريل باعتبارها "الطريقة الوحيدة لمنعه من بيع المزيد من أسرار ديانا" - لكن هاري كان يخشى من أن الخادم سيستخدمها ببساطة كفرصة لكسب المال.

عمل بوريل كخادم للملكة ثم خادمًا شخصيًا لديانا لمدة عشر سنوات حتى وفاتها في عام 1997.

والآن تكشف رسالة سرية، عن المناقشات التي أجراها كبار الشخصيات الحكومية والملكية، بما في ذلك وزير مجلس الوزراء السير ريتشارد ويلسون والسير روبن جانفرين، السكرتير الخاص للملكة، حول المحاكمة.

وقد كتبه في 3 نوفمبر 2002 - بعد يومين من انهيار القضية - من قبل ديفيد بروميل، المستشار القانوني الأقدم للمدعي العام آنذاك، اللورد جولدسميث، ويكشف أن المحادثات رفيعة المستوى قد اتفقت على "إمكانية توجيه انتقادات ضارة إذا كان هناك تدخل غير مناسب في القضية من أي مصدر".

وتتضمن الرسالة إشارة إلى محادثة بين السير جون ستيفنز، مفوض شرطة العاصمة، والسير ريتشارد، قال فيها السير جون "إنه لا يعتبر أن أمير ويلز قام بأي محاولة غير لائقة للتدخل في مسار التحقيق الجنائي".

وتكشف الرسالة أيضًا أنه قبل المحاكمة، في 22 مايو 2002، تلقى تشارلز نصيحة من السير ستيفن لامبورت، سكرتيره الخاص، "تتعلق بمسألة مدى ارتباط آراء ضحايا السرقة بقرارات النيابة"، وكان الاستنتاج الذي تم التوصل إليه هو أنه "على الرغم من أن آراء الضحية قد تؤخذ في الاعتبار بشكل صحيح... إلا أنها لا يمكن أن تكون حاسمة في اتخاذ قرار بشأن المحاكمة أم لا".

وتشير الصياغة إلى أن أفراد العائلة المالكة كانوا يشيرون إلى تفضيلهم عدم اتخاذ أي إجراء ضد بوريل، خوفًا من إفشائه أسرار الأميرة الراحلة.