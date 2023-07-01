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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى ذكرى ميلادها.. 12 معلومة عن الأميرة ديانا

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

تحل اليوم الذكرى 62 لميلاد الأميرة ديانا الزوجة السابقة للملك تشارلز ملك بريطانيا، الذي تولى الحكم قبل أشهر أعقاب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

ورغم ابتسامتها وحب الجماهير لها في أنحاء العالم، كانت الحياة الخاصة للأميرة الراحلة مليئة بالمعاناة، حيث تعرضت للخيانة الزوجية، وانتهت بوفاتها في ظروف غامضة، وبدون تفاصيل كاملة حتى الآن.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الأميرة الراحلة:

- ولدت ديانا فرانسيس سبنسر في 1 يوليو عام 1961 في بارك هاوس بمقاطعة نورفولك الإنجليزية.

- كانت الابنة الصغرى النبيل أولثورب في ذلك الوقت. 

- درست ديانا بمدرسة ريديلزورث هول الابتدائية ببلدة ديس بمقاطعة نورفولك، ثم التحقت عام 1974 بمدرسة وست هيث الداخلية.

- في 24 فبراير عام 1981، أعلن الأمير تشارلز عن خطبته على ديانا.

- تزوجت ديانا من الأمير تشارلز بكاتدرائية القديس بول في 29 يوليو عام 1981.

- كانت ديانا تبلغ من العمر 20 عامًا.

- في 21 يونيو عام 1982، وضعت طفلها الأول الأمير ويليام.

- في الخامس من سبتمبر عام 1984، أصبح لويليام شقيق أصغر سُمي هنري.

- في أول زيارة رسمية لها إلى الولايات المتحدة، رقصت مع الممثل الشهير جون ترافولتا بالبيت الأبيض.

- لعبت الأميرة دورًا مهمًا في تسليط الضوء على معاناة مرضى الإيدز.

- بعد سنوات من انفصالها عن تشارلز، أصبح طلاق ديانا نهائيًا في 1996.

- في 31 أغسطس عام 1997، بعد تناولها وجبة العشاء في مطعم فندق الريتز بالعاصمة الفرنسية باريس تحطمت سيارتها وماتت في حادث مأساوي.

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