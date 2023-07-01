بعد خلاف طويل.. هارى وويليام يتحدان من أجل الأميرة ديانا

بعد فترة من الخلاف بين الشقيقين وليام وهاري، وأنباء عن تجاهل كل منهما الآخر، تعاون اليوم الجمعة، كلا منهما في فعالية لدعم جائزة سنوية باسم والدتهما الراحلة الأميرة ديانا.

وظهر الأميران في مقطعي فيديو منفصلين لجائزة ديانا السنوية، لتكريم الشباب صانعي التغيير حول العالم.

ساعد ويليام في افتتاح الحفل السنوي، بينما قدم هاري مجموعة من الفائزين، حيث تم تكريم 189 شابًا من 31 دولة .

وأشاد أمير ويلز بالشباب على مواجهتهم التحديات، وقدرتهم على الوصول إلى هذه المكانة، قائلًا: "أتقدم بالتهنئة القلبية لجميع الحاصلين على الجوائز، إنجازاتك هي شهادة على شغفك والتزامك بإحداث تغيير إيجابي".

تابع:"أنتم مصدر إلهام للجميع، وتذكير بأنه عندما نستثمر في الشباب، ونوفر لهم الأدوات والفرص اللازمة لتحقيق فرقًا، يمكنهم حقًا تغيير العالم".

هاري يتحدث عن جائزة والدته

تحدث هاري، 38 عامًا، أيضًا عن والدته الراحلة في مقطع فيديو ظهر في منتصف الحفل الذي استمر لمدة ساعة.

قال دوق ساسكس: "عندما يتقدم شخص ما ليكون في الخدمة المجتمعية، فإنه ينضم تلقائيًا إلى هذه المجموعة من الشباب،؛ لأنه لا أحد يمكنه التغيير بمفرده، كل واحد منا لديه القدرة على المساعدة في خلق عالم أكثر إنصافًا".

وتابع: "عندما نجتمع معًا، أتذكر الإيمان العميق الذي حملته والدتي في دفع الشباب، لقد أدركت قدرتهم الفريدة على تحدي الوضع الراهن والدفع نحو مجتمع أكثر شمولية ورحمة".

أردف: "لا يزال إرثها مصدر إلهام ومثال على كيفية التعامل مع تعقيدات عالمنا اليوم، لذا فإن العديد من التحديات العديدة التي نواجهها تؤثر بشكل غير متناسب على الشباب، وبالطبع على مستقبلهم".