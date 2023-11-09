الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتعاون مع وزارة العمل.. أسيوط تستعد لتنظيم الملتقى التوظيفي الأحد المقبل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل والإجراءات الجاري تنفيذها لتنظيم الملتقى التوظيفي المقرر يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

وأوضح محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه الفعاليات والملتقيات التوظيفية والتي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات والشركات الخاص تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة الطرق الممكنة.

يأتي ذلك تحت رعاية وحضور الوزير حسن شحاتة وزير العمل جاء ذلك خلال لقاءه بعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.


مناقشة معوقات العمل لتلافيها ووضع حلول

وناقش اللقاء ما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية بقطاعات مديرية العمل وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، فضلًا عن مناقشة معوقات العمل لتلافيها ووضع حلول لبعض المشكلات والعمل على تفعيل المزيد من الخدمات وتطويرها، بالإضافة إلى ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة خاصة الإعداد والتجهيز الخاصة بالملتقى التوظيفي الجاري تنفيذه الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري.

وأكد المحافظ على ضرورة النشر والاعلان عن الملتقى وموعده ومكانه في مناطق وأماكن مختلفة على مستوى المحافظة لتعريف ودعوة الشباب للمشاركة والتقديم في الملتقى التوظيفي، لافتًا إلى العمل على تنظيم المزيد من الملتقيات التوظيفية والفعاليات التي تقدم الخدمات المختلفة لمختلف فئات المجتمع في المحافظة.

 وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وشركات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لإحتياجاتها.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الملتقى التوظيفي بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس مدينة أسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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