الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تكثيف الكهرباء لمشروعات الزراعة حرص من الدولة على تحقيق الأمن الغذائى

عمرو عكاشة
عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود سبل الإمداد والتغذية الكهربية للمشروعات الجديدة للتوسع في الرقعة الزراعية، تعكس حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، علاوة على تحقيق فائض للتصدير.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن القطاع الزراعي شهد تطورًا وإنجازًا كبيرًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية منها مستقبل مصر وتوشكى والفرافرة وسيوة والواحات والمليون ونصف المليون فدان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر لديها سياسة واستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد النائب عمرو عكاشة على أن اتجاه الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي جعلها جاهزة للتعامل مع أزمات الغذاء، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة أصناف عالية الإنتاج لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، مما ساهم في تقليص معدلات الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية.

دعم غير محدود من القيادة السياسية لقطاع الزراعة

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائي دعمًا غير محدود، من خلال المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية، التي ساهمت في تعزيز قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

ولفت النائب عمرو عكاشة إلى أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة للزراعة وإنتاج محاصيل زراعية لا مثيل لها، مما يعمل على الاتجاه إلى زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغيرها، مما يحول مصر من دولة مستورة إلى مصدرة للعالم أجمع.

 

برلماني: التوسع في الرقعة الزراعية يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

 

وكان اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

 

جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات. 
ووجّه الرئيس بتوفير كل مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.

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