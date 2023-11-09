الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال الفنان الراحل أحمد خليل

أحمد خليل
أحمد خليل

يصادف اليوم ذكرى وفاة عملاق الدراما الفنان القدير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر عام 2021، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، إثر تعرضة لأزمة صحية شديدة بعد إصابته بفيروس كورونا.

يعد الفنان القدير أحمد خليل، من أهم وأبرز نجوم الدراما المصرية لأنه قدم مسيرة تاريخية كبيرة خلال مشواره الفني لينال حب وتقدير الجماهير له، واستطاع تقديم كافة الأدوار بشكل مميز ومختلف منها الدرامية والكوميدية.

في ذكرى رحيلة.. أبرز ما قدمه الراحل أحمد خليل خلال مشواره فني 

وتزامنًا مع ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد خليل، ترصد "الدستور" عن أبرز الراحل أحمد خليل في الدراما والسينما.

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مشواره الفني 

لم يكن الفنان أحمد خليل ممثل عاديًا، بل كان صاحب قيمة فنية كبيرة، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى لوقتنا هذا ومن ضمن الاعمال الدرامية التي علقت مع جماهيرة إبداعه في تقديم الشخصية الشريرة صاحبة النفوذ، وأبرز ما قدمه في مسيرته "رحيل مع الشمس - مسلسل حديث الصباح والمساء - الإمام محمد عبده - فرط الرمان - الوسادة الخالية - نهاية الفصة - صقر قريش - العنكبوت - قلب إمرأة " وغيرها من الأعمال.

في ذكرى رحيلة.. أبرز ما قدمه الراحل أحمد خليل خلال مشواره فني 

أما عن الأدوار السينمائية المميزة التي شارك بها:"فخ الجواسيس - الأراجوز - كتيبة الإعدام - ضحية حب - الأوغاد - ضد الحكومة - كوكب الشرق - بطل من الجنوب - المهمة - القتل اللذيذ - جاءنا البيان التالي - امرأة فوق القمة".

معاناته الفترة الأخيرة مع المرض

توفى الفنان القدير أحمد خليل 9 نوفمبر 2021 متأثرًا بأعراض فيروس كورونا، وبحسب تصريحات شقيقته درية خليل أنه إصيب بالفيروس أثناء تصوير مسلسلة الأخير، ولكن  حالته الصحية في الفترة الأخيرة من المرض لم تكن مستقرة ليتوفى إثر الذبحة الصدرية.

في ذكرى رحيلة.. أبرز ما قدمه الراحل أحمد خليل خلال مشواره فني 
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