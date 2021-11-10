الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سبب وفاة الفنان أحمد خليل.. كل ما تريد معرفته عن «الرفرفة الأذينية»

أحمد خليل
أحمد خليل

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس النقابة، خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، ما تردد عن وفاة الفنان أحمد خليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن لديها معلومة دقيقة أن وفاته كانت برفرفة أذينية في القلب وهي عدم انتظام ضربات القلب، حيث كان يعاني من مشاكل صحية متعلقة بالقلب خلال الفترة الأخيرة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الرفرفة الأذينية.

- الرفرفة الأذينية هي نوع من أنواع اضطرابات نظم القلب (عدم انتظام نبضات القلب) تنجم عن مشكلة في النظام الكهربائي بالقلب.

-   تتراوح سرعة النبض فيها بين 250 - 350 نبضة في الدقيقة الواحدة.

- يمكن أن يزيد الاضطراب من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب ومضاعفات أخرى.

- يحدث عندما تغلب غرف القلب العلوية بسرعة كبيرة.

-عندما تغلب الغرف الموجودة في الجزء العلوي من قلبك (الأذينين) بشكل أسرع من الأجزاء السفلية (البطينين)، يتسبب ذلك في توقف إيقاع القلب عن العمل، وهي حالة مشابهة للرجفان الأذيني الأكثر شيوعًا (AFib).

-من أعراضه ضيق في التنفس، ويسبب قلق مستمر، ويسبب الشعور برجفه في الصدر، أو ذبحة صدرية، الشعور بالإغماء أو خفة في الرأس

- من أحد أسباب الإصابة بالمرض هو الكوليسترول والدهون التي تلتصق بجدران الشريان، ما يبطئ أو يمنع الدورة الدموية، ويمكن أن يضر عضلة القلب والغرف والأوعية الدموية.

- وتوجد علاجات فعَّالة للرفرفة الأذينية، تشمل الأدوية أو الإجراءات التي تهدف إلى إحداث تندب في مناطق صغيرة من أنسجة القلب (الاستئصال).

-يمكن الوقاية منه بالابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة وتقليل استخدام المشروبات التي تحتوى على نسب من الكافيين.

رياضة أحمد خليل سبب وفاة احمد خليل وفاة الفنان أحمد خليل رفرفة أذينية

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وائل لطفي

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