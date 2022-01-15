رفض والده طريق التمثيل.. محطات من حياة أحمد خليل في ذكرى ميلاده

تحل علينا اليوم الذكرى الأولى لعيد ميلاد الفنان الراحل أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا يوم 9 نوفمبر 2021 إثر إصابته بفيروس كورونا.

الراحل من مواليد محافظ الدقهلية، وله الكثير من المسلسلات المؤثرة والبصمات في أفلامه المصرية، حيث التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتمثيل، وتخرج عام 1965.

بداية أحمد خليل في عالم التمثيل

كان أحمد خليل يعشق التمثيل منذ الصغر ولكن والده رفض أن يسلك هذا الطريق وكان يتمنى أن يصبح مهندساً، ولكن رغم إصرار " خليل " على ما يتمناه، تخرج من الثانوية العامة ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن كان شرط والده أن يلتحق بقسم الإخراج، ولأنه مولع بالتمثيل والسينما، فقام بالإلتحاق بقسم التمثيل دون علم والده.

أشهر مسرحيات أحمد خليل

بعد تخرج الفنان القدير أحمد خليل من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت الأعمال من حيث المسرح حيث ألتحق وقتها بمسرح " الجيب " ليقدم خادم سيدين وياسين وبهيه وحب تحت الحراسة، ومن بعدها تتوقف الأعمال المسرحية، لتبدأ أمجاده في عالم السينما المصرية.

أبرز المسلسلات والأفلام التي قدمها الراحل أحمد خليل

من منكم لا يتذكر فيلم “إعدام برئ” أو “كوكب الشرق” و“امرأه فوق القمة” وأيضاً فيلم “ناصر” و“الأوغاد” و“فخ الجواسيس” وغيرها من أفضل الأفلام المبتدعة التي قام بها ولا يمكن أن ننسى كل هذا الأبداع.

وتألق أحمد خليل في مسلسلاته وأبرزها (سكة الهلالي - حديث الصباح والمساء - المجهول - الخطيئة - خيط حرير - الوشاح الأبيض - الركين - أهل الهوى - الشك - الإمام الغزالي - خرم إبرة) وغيرها من المسلسلات المتألقة خلال مشواره الفني.

وتوفى الراحل في صباح يوم 9 نوفمبر 2021 إثر إصابته بفيروس كورونا، وفي تلك الأيام أنتهى من مسلسل “ إلا أنا ” الذي يعرض الأن قناة dmc، ورحل عن عالمنا في صمت بعد تدهور صحته وتوفى في المستشفى.