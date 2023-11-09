تداول 9.5 ألف طن شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 593 شاحنة و68 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 358 شاحنة و56 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 235 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PROFESSOR WENGER قادمة من الهند لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة العبارة القاهرة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول/ سفر) للسفينتين دليلة والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1715 طن بضائع و225 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، وهى آيلة، أور، بريدج وكوين نفرتيتي، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ATHENAI لشحن دقيق ومغادرة السفينة إنجي متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1125 راكبًا بموانيها.



مرسى علم تستقبل 4 آلاف سائح اليوم

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الخميس، قرابة 4 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية، وإيطالية، يصلون على متن 27 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 147 رحلة طيران دولية وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى غدًا الجمعة.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، 10 رحلات من ألمانيا، 4 رحلات من التشيك، رحلة من بولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين من النمسا، 3 رحلات داخلية، 3 من إيطاليا، ورحلة من هولندا، وأخرى من لندن.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل، بداية من السبت وحتى غدا الجمعة، 147 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.