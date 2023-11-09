الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شهيدان غزة
شهيدان غزة

استشهد فلسطينيان، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر اشتباكات عنيفة تزامنت مع حملة اقتحامات واسعة لجنين وبيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية، قرية الطبقة قرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بينها وبين الأهالي، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وتعرض الشاب أنس ناصر أبوعطوان (30 عامًا) لإصابة في الصدر بالرصاص الحي نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث توفي متأثرًا بإصابته.

كما استشهد محمد فريد ثوابتة (51 عامًا)، من بلدة بيت فجار بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة بيت لحم.

وأفادت تقارير صحفية، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت موقعًا في وسط مخيم جنين، فيما جرفت آليات الجيش ودمرت البنى التحتية في محيط المخيم وعلى أطرافه، وأغلقت مداخله بالسواتر.

وأوضحت المصادر، أن الجرافات بدأت بتدمير شارع السكة المحاذي إلى مستشفى ابن سينا، والمستشفى الأردني الميداني بمحاذاة مخيم جنين، كما جرفت الشارع المحاذي لمسجد الطوالبة، وشارع حي الزهرة.

وأضافت أن عددًا من المواطنين اضطروا إلى الخروج من منازلهم على أطراف المخيم؛ بسبب إطلاق النار الكثيف باتجاه منازلهم.

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