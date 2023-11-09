الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. بدء تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار السجائر (فائمة أسعار)

السجائر
السجائر

تبدأ الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، تطبيق الأسعار الجديدة للسجائر اعتبارًا من اليوم الخميس 11 نوفمبر 2023. 

واعتمدت شركة الشرقية للدخان أسعار منتجات السجائر والمعسل، وذلك وفق تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر لعام 2023.

قائمة أسعار السجائر الجديدة

وجاءت الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" كالتالي: 

صنف (بوكس عبوة 10 سجائر 20 جنيهًا، كليوباترا-كينج سايز 27 جنيهًا، كليوباترا-سوفت كوين 27 جنيهًا، كليوباترا-بوكس 27 جنيهًا، بوسطن 27 جنيهًا، بلمونت 27 جنيهًا، كليوباترا سوبر 27 جنيهًا، مونديال 27 جنيهًا، مونديال سويتش 27 جنيهًا، كليوباترا بلاك ليبول بسعر 27 جنيهًا، ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا، فايسروي 42 جنيهًا، بال مال بسعر 42 جنيهًا).

صنف (سلوم 70، 120، 250، 500 جرام على الترتيب بسعر: 15، 25، 50، 85 جنيهًا، قص 250 جرام بسعر 55 جنيهًا، أبو نجمة 100، 500، 1000 جرام على الترتيب بسعر: 17، 70، 130 جنيهًا، وان فور يو 250 جرامًا بسعر 130 جنيهًا).

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