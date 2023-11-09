محمد عواد: لست راضيًا عن أدائى أمام بيراميدز.. وسأسعى لتصحيح الأخطاء

أعرب محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن عدم رضاه عن أدائه في مواجهة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

محمد عواد: لم أكن موفقًا اليوم وكنت سأتحمل نتيجة اللقاء

وقال محمد عواد، في تصريحات تليفزيونية: "الحمدلله على الفوز، أشكر الله واللاعبين الذين أعادوا المباراة أكثر من مرة وأنا أتحمل مسؤولية أي هدف يدخل مرمانا".

وأضاف: "لست راضيًا عن أدائي في المباراة، اليوم لم أكن موفقًا على الإطلاق لكن الحمدلله استطعت أن أساعدهم في ركلات الجزاء الترجيحية لكن هؤلاء اللاعبين هم من تسببوا في الانتصار ولست أنا".

وأكمل: "كنت سأتحمل النتيجة أيًا كانت مكسب أو خسارة، هؤلاء اللاعبون تحملوا كثيرًا وأشكر الجمهور الذي يدعمنا كثيرًا، ودعموني جدًا ولو أستطيع أن أقبل رأس كل واحد فيهم سأفعل ذلك، وإن شاء الله هذه البداية والفترة القادمة تكون أفضل".

وأتم تصريحاته قائلًا: "قبل أي مباراة أراقب من يسدد ركلات الجزاء وفي النهاية ركلات الترجيح بها توفيق كبير".

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أول تعليق من مدرب الزمالك على الفوز أمام بيراميدز

وأكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الجهاز الفني كان يعانى قبل مباراة بيراميدز بسبب قلة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة نصف نهائي الكأس.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز: "محمود علاء اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للإصابة والإيقاف".

وتابع معتمد جمال: "استعنت بسامسون أكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصنا على تجهيز اللاعبين نفسيًا من أجل اللقاء، وأن الزمالك فريق كبير قادر على الفوز".

وأضاف المدير الفني أنه اختار أنسب تشكيل لخوض المباراة، في ظل القائمة المتاحة أمامه، موضحًا أن بيراميدز منافس قوي، ولديه العديد من الحلول.

وشدد على أن الزمالك كان دائمًا رد فعل في لقاء اليوم أمام بيراميدز، وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم.

وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز في لقاء اليوم والتأهل للمباراة النهائية، مضيفًا أن الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أخطره بأنه المسئول عن لقاء بيراميدز وأن المجلس يدعمه.

وأوضح أن الكابتن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة طلبا منه تولي المسئولية، ولا يمكنه التأخر عن تدريب الفريق، مشددًا على أنه تحت أمر النادي.