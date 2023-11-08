النني بديلًا ومارتينيلي يقود هجوم أرسنال ضد إشبيلية بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق إشبيلية الإسباني، اليوم، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس محمد النني، لاعب المنتخب الوطني وفريق أرسنال، على دكة بدلاء فريقه في مباراة اليوم.

موعد مباراة أرسنال وإشبيلية بدوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة أرسنال وإشبيلية في العاشرة مساء اليوم على ملعب الإمارات في العاصمة الانجليزية لندن.

تشكيل أرسنال لمباراة إشبيلية بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنيامين وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، تاكهيرو تومياسو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينو، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكاك، جابرييل مارتينيلي، ليونارد تروسارد.



فيما جاءت دكة بدلاء الجانرز على النحو الآتي: "آرون رامسديل، كارل جاكوب هين، سيدريك سواريس، أولكساندر زينشنكو، فابيو فييرا، محمد النني، نيلسون، أماريو كوزير دوبري، كارلس ساجور جونيور".

ويسعى فريق أرسنال لتكرار الانتصار الذي حققه في الجولة الماضية من عمر البطولة من أجل مواصلة تقدمه نحو التأهل لدور الـ16 من البطولة، وضمان صدارته لترتيب المجموعة.

فيما يأمل فريق إشبيلية في خطف نقاط المباراة والانتقام من الهزيمة التي تعرض لها أمام نفس الفريق في الجولة الماضية من أجل مساواة نقاط فريق لانس والاحتفاظ بحظوظه في التأهل للدور المقبل من البطولة.

ويرغب إشبيلية في خطف انتصاره الأول في المجموعة، إذ تعادل في مباراتين وخسر واحدة.

ترتيب مجموعة أرسنال بدوري أبطال أوروبا



ويتصدر أرسنال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن لانس، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل إشبيلية المركز الثالث بنقطتين وخلفه بي إس في أيندهوفن بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.