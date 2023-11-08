الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيت الأبيض: أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن قرابة 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة.

أضاف كيربي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أن هناك فوائد كثيرة للهدن الإنسانية في قطاع غزة وتحدثنا فيها مع إسرائيل، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في غزة بعد انتهاء الحرب لإدارة الأمور الأمنية.

أوضح كيربي أن الولايات المتحدة مع أن يكون هناك حكم موحد للضفة الغربية وغزة ومع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ونناقش مع الشركاء شكل وهيكلية الحكم.

البيت الأبيض 80 شاحنة إنسانية غزة قطاع غزة

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