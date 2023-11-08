الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": نتنياهو أبلغ بايدن أن أي هدنة ستصعب على إسرائيل استئناف القتال

نتيناهو وبايدين
نتيناهو وبايدين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أي هدنة ستصعب على اسرائيل استئناف القتال بعد ذلك، بحسب إعلام اسرائيلي.

 

في الجهة المقابلة، أوضحت القاهرة الإخبارية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أنها تواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح، مؤكدةً أنه سيتم فتح المعبر على فترات منتظمة بعد إيجاد حل للظروف الأمنية الحالية

القاهرة الإخبارية الاحتلال هدنه

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