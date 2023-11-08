"القاهرة الإخبارية": نتنياهو أبلغ بايدن أن أي هدنة ستصعب على إسرائيل استئناف القتال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أي هدنة ستصعب على اسرائيل استئناف القتال بعد ذلك، بحسب إعلام اسرائيلي.

في الجهة المقابلة، أوضحت القاهرة الإخبارية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أنها تواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح، مؤكدةً أنه سيتم فتح المعبر على فترات منتظمة بعد إيجاد حل للظروف الأمنية الحالية