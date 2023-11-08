الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 408 حالات تعدٍ وتحرير 180 محضر مخالفة مبان

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم إزالة 408 حالات على تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 23 فدانا و20 سهما،  مشيرا إلى إزالة 61 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (3820م٢) وتم تحرير 180 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

وأضاف محافظ القليوبية أنه سيتم استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وشدد محافظ القليوبية على إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

كما قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة 5 حالات كبرى على مساحة 627 م 2 شملت مخالفات ما بين مسلحات خرسانية ومنازل بالطوب السويسي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مدينة القناطر الخيرية، اشتملت الإزالة على إزالة أرضي ودور أول علوي وأعمدة حوائط لمنزلين بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية، كما شملت الإزالة إزالة أرضي وأول علوي وأعمدة حوائط على مساحة 180م2 بقرية بهادة بالقناطر الخيرية وبحي غرب شبرا الخيمة، وتمت إزالة سقف الطوابق الخامس والسادس والسابع والثامن لمنزل بشارع البنك الأهلي بالحي على مساحة 95م2.

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