"القومى لذوى الإعاقة" يستقبل سفير دولة نيبال لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمكتبها بمقر المجلس السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة نيبال بالقاهرة، في إطار تعزيز وبحث سبل التعاون في مجال الإعاقة.

جاءت الزيارة أيضا في إطار تعرف سفير دولة نيبال بالقاهرة على دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واختصاصاته ورؤيته وأهدافه، وكذلك التعرف على المشرف العام على المجلس بعد النشاط البارز والملحوظ للدكتورة إيمان كريم، فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بهم وبقضاياهم.

من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالسفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة نيبال بالقاهرة، وأعربت عن خالص سعادتها بوجود سفير لإحدى الدول من الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي من شأنه تعزيز النظرة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة وأدوارهم المؤسسية والوظيفية على كافة المستويات.

دور المجلس

وقالت المشرف العام على المجلس، إن اللقاء مع السفير سوشيل كومار لامسال، تناول التعرف على دور المجلس وأهم التحديات التي من الممكن أن تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ومجهودات الدولة والمجلس فيها، وأهم التيسيرات التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير سبل الإتاحة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اللقاء تم استعراض القوانين التي تتبنى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها القانون رقم 10 لسنة 2018، كما تطرق الحديث خلال اللقاء إلى إجراءات المجلس التنسيقية مع كافة الوزارات المعنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك آلية تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يخدم القضية واحتياجاتهم، وتذليل أية إشكاليات تعترض دمجهم وتمكينهم في الحياة العامة.

التجربة المصرية

وعلى المستوى الدبلوماسي تم التطرق إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في ظل إرادة سياسية ودعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كذلك التطرق إلى وجود مجلس قومي لذوي الإعاقة تفتقده دولة نيبال من شانة متابعة تطبيق القوانين وصوت الأشخاص ذوي الإعاقة هناك.

وأعرب سوشيل كومار لامسال، سفير دولة نيبال بالقاهرة، عن سعادته بلقاء الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، وأشاد بوجود قانون يراعي حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدا أن دولة نيبال لا يوجد بها قانون كهذا وأنه سيقوم بنقل الفكرة والتجربة إلى بلاده، وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية والمجلس في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعرب عن تطلعه لتعاون وثيق في القريب العاجل وتبادل للخبرات.