مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

أكد مصدر أمريكي رفيع المستوى أن مصر رفضت أي مقترح لنشر قوات عربية في قطاع غزة المحاصر، مشددًا على أن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء هو قرار أمريكي صارم.

وقال المصدر الأمريكي رفيع المستوى، في تصريحات لقناة "الغد" الأردنية،: "مصر رفضت نشر أي قوات عربية في غزة.. والتهجير إلى سيناء والنقب مرفوض أمريكيًا وهذا قرار صارم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تضغط لوقف إطلاق النار، وإلى أن إسرائيل هي من تقود الحرب الحالية في قطاع غزة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغط بقوة على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أجل تقييد المستوطنين ومنع أعمال العنف من قبلهم في الضفة الغربية.

وأضاف المصدر الأمريكي أن البوارج الحربية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة أدت دورها في ما وصفه بـ"لجم حزب الله" اللبناني.