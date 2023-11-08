القاهرة الإخبارية: الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب احتجاز النساء

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الضفة الغربية باتت على حافة الهاوية من الانفجار بسبب الأحداث التي تقع بين الحين والآخر من قبل قوات الاحتلال باقتحام البلدات والقرى وتندلع مواجهات في المكان.

أضافت السلامين، الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن سلطات الاحتلال تقتحم عددا من المنازل، لاسيما باتت هذه الأمور شبه يومية وسياسة من قبل الاحتلال باعتقال المواطنين الفلسطينيين حيث تم اعتقال نحو 65 معتقلاً منذ الليلة الماضية بجانب احتجاز 75 سيدة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن عدد المعتقلين الفلسطينيين ارتفع عددهم منذ السابع من أكتوبر إلى قرابة 2280 حالة اعتقال، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال تقوم بتعذيب هؤلاء الأسرى وتم اعتقالهم في ظروف سيئة للغاية، موضحة أن هناك 75 سيدة في سجن الدامون.