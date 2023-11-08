مواطن: مصر بلد مضيافة للشعوب العربية ونرفض تهجير الفلسطينيين

أكد سمير محمود، مواطن، أن مصر طوال تاريخها بلد مضيافة للشعوب العربية، ولكن في الموقف الفلسطيني فإن التهجير يعني نسيان القضية الفلسطينية واحتلال أرض سيناء.

وتابع المواطن المصري أننا نفتخر بما بدأه الرئيس السيسي من تنظيم قمة القاهرة للسلام وتجمع رؤساء وملوك الدول على مائدة واحدة لبحث سبل إيقاف الحرب القاسية على قطاع غزة.

وأضاف أن هناك قرار رحيم اتخذته الدولة المصرية بالسماح للمصابين الدخول عبر معبر رفح للعلاج، وهذا دور يحتسب لمصر لدعم أشقاءنا في قطاع غزة وتخصيص أماكن مخصصة لهم للتعافي.

وتابع أننا ندعم بكل مشاعرنا وقدراتنا اشقاءنا الفلسطينيين ولن نتأخر عن تقديم أي مساعدة تجاه احتياجاتهم الكبيرة للإغاثة، ولكن بالتوازي نرفض التهجير واحتلال الأرض المصرية مقابل التخلي عن القضية الفلسطينية التي ظلت لسنوات ونعلم أن النصر سيكون من نصيبهم.