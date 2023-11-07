الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع بـ"حياة كريمة": نفتخر بأننا طوق نجاة مصري لأشقائنا الفلسطينيين

حياة كريمة
حياة كريمة

قال حسام شريف، متطوع بحياة كريمة، إننا نفتخر بأننا طوق نجاه مصرية لأشقائنا الفلسطينيين لإنقاذهم من حرب التجويع القاسية، والتي تمارس عليهم من جيش الاحتلال منذ ما يزيد على 30 يوما.

وتابع "شريف"، أنه من بداية أزمة الحرب على قطاع غزة ومصر اتخذت قرارها بألا تتأخر عن أشقائها،  وعملت على التدخل الفوري لإدخال المساعدات الانسانية الضخمة والتي تعد أكبر قافلة إغاثية.

 مصر لن تتأخر عن تقديم أي مساعدات أو تدخل لإيقاف الحرب

وأكمل، أن العلاقات بين كلا الشعبين المصري الفلسطيني عميقة وممتدة منذ القدم، وهم يعرفون جيدا أن الدولة المصرية حكومة وشعبا، لن تتأخر قدر استطاعتها عن تقديم أي مساعدات أو تدخل لإيقاف الحرب القاسية على هؤلاء المدنيين والأطفال.

وأكد أنه من حق مصر الدفاع عن أرضها وحماية سيناء من المخططات الصهيونية، والتي تعتبر مطمع لها لتوسعه أهدافها، ولكن الدولة المصرية لديها من الذكاء والحكمة الكثير لعدم الانسياق وراء تلك الأفعال الاستفزازية.

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المدير التنفيذي لـ"حياة كريمة" تكشف عن رسائل تضامن بخط اليد من المتطوعين لأهالي غزة

 

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