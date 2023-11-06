الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذي لـ"حياة كريمة" تكشف عن رسائل تضامن بخط اليد من المتطوعين لأهالي غزة

متطوعين
متطوعين

كشفت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، عن كتابة متطوعي حياة كريمة الشباب الصغار في السن رسائل تضامن بخط اليد من متطوعي حياة كريمة للأشقاء في قطاع غزة، وهي كانت لافتة إنسانية منهم. 

وأضافت مروة فخري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أننا خلال الدورات التدريبة يتم توعية المتطوعين بأهمية دور التطوع لدعم الأشقاء في قطاع غزة، في مؤسسة حياة كريمة حريصين على توعية المتطوعين بأهمية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحقهم في أرضهم".

المدير التنفيذي لـ"حياة كريمة" توضح دلالة رسائل التضامن للفلسطينيين

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أننا نقوم بتوفير قوافل مساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة ومستمرون في تجهيز قوافل المساعدات بدعم كل فئات المجتمع المصري، مشيرة إلى أن هناك فئات تقوم بالتبرع للأشقاء في قطاع غزة وهم من الفئات الأولى بالرعاية.

لمؤسسة حياة كريمة رسائل متطوعي قطاع غزة الشعب الفلسطيني دعم الأشقاء القضية الفلسطينية

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