"إكسترا نيوز" تستعرض حجم الدمار للمرافق الطبية بغـزة جراء القصف الإسرائيلي

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمرافق الطبية في قطاع غزة، وحجم الدمار الذي وصلت إليه المستشفيات والتي تعتبر كارثة إنسانية.

وأوضح التقرير أن الاحتلال قصف المستشفى المعمداني المكتظة بالمرضى والنازحين، مما نتج عن القصف استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، كما استهدف الاحتلال مستشفى الصداقة التركي الخاص بمرضى السرطان وغيرها من المستشفيات والمرافق الطبية داخل القطاع مثل مجمع الشفاء الطبي.

واستشهد 51 فلسطينيًا وأصيب العشرات، في مجزرة إسرائيلية جديدة ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة المنكوب.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي؛ ما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وشنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على مُحيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.