17 نوفمبر.. الحكم على 32 متهمًا في محاكمة المقاول الهارب محمد علي

أجلت دائرة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة 32 متهما في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي، في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الجوكر»، لجلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وجهت النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.