الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النقض تحدد موعد نظر طعن المتهم بقتل "سيدة عين شمس"

محكمة
محكمة

حددت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طعن لعامل على حكم صادر ضده بالإعدام في واقعة قتل سيدة وسرقتها بعين شمس لجلسة 13 نوفمبر الجاري.

صدر الحكم، برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل، والسعيد محمود محمد ومحمد أحمد بكر، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء فرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم «ش.م»، عامل، 30 عامًا، قتل عمدا زوجته «شادية. أ»، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وتوجه لمسكنها الذي أيقن سلفا تواجدها فيه، وما إن ظفر بها حتى كال لها طعنة باستخدام سلاح أبيض «سكين» قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بمراقبة مسكن المجني عليها وعندما أيقن تواجدها بمفردها احتال عليها ودخل المسكن وغافلها واستل سكينًا، وما إن ظفر بها حتى باغتها بها، وما إن أيقن وفاتها استولى على هاتفي محمول من داخل مسكنها.

عين شمس الإعدام محكمة النقض حكم

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