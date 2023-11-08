مدرب شباب الفراعنة يكشف حقيقة الاستعانة بأبناء اللاعبين

أبدى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، قناعته باختيارات اللاعبين فى القائمة التى ستخوض بطولة شمال افريقيا الودية خلال الفترة من 11 نوفمبر الجارى وحتى 22 من نفس الشهر، برغم الانتقادات التى وجهت له خلال اليومين الماضيين.

وشدد المدير الفنى لمنتخب الشباب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة، على أنه كان يسعى ويطمح منذ فترة لتولي دور الرجل الأول مع أحد المنتخبات الوطنية، وقد جاءت الفرصة، ومن ثم لن يكون هناك مجاملة لأى لاعب على حساب نفسه كمدير فنى.

وأكد شيتوس، أن الاتهامات التي تم توجيهها له بضم عدد من أبناء اللاعبين السابقين لصفوف المنتخب في معسكره الحالي أمر لا يقلقه فى الوقت الراهن، لأن النتائج هى التى ستحدد مدى صحة هذا الكلام.

وقال وائل رياض إنه فوجئ بتداول قائمة تضم 10 أسماء قيل أنهم أبناء لاعبين سابقين وبعض الشخصيات المعروفة.

وأضاف، أنه لا يعنيه اللاعب ابن مين لانه فى النهاية يسعى للنجاح، لان اى مدير فنى قطعا سيفضل مصلحته ومصلحة المنتخب على مصلحة أى لاعب .

وأوضح وائل رياض أن جهاز المنتخب تابع في الفترة الأخيرة عد د كبير من المباريات في بطولة دوري الجمهورية للبحث عن لاعبين مميزين لضمهم للمنتخب، وأنه استدعى 84 لاعب في معسكرات المنتخب التي أقيمت خلال مدة تقل عن 40 يوما.

وأشار شيتوس إلى أن نجاح معسكر منتخب الشباب الذي آقيم في الإسماعيلية، وأنه ضم 50 لاعبا في المعسكر التالي تم تقسيمهم على مجموعتين، ليتم في النهاية تصفية هذا العدد إلى 26 لاعبا المتواجدين في القائمة الحالية استعدادا لبطولة شمال إفريقيا.

ومن المقرر ان تسافر بعثة منتخب الشباب السبت المقبل إلى تونس للمشاركة فى بطولة شمال افريقيا .1 نوفمبر الجارى وحتى 22 من نفس الشهر ، برغم الانتقادات التى وجهت له خلال اليومين الماضيين.